CorSport: Gattuso non rinuncia a Zielinski trequartista

C'è una certezza nel Napoli: Gattuso non intende rinunciare a Zielinski trequartista. Un ruolo, scrive il Corriere dello Sport, ritagliatogli addosso dal tecnico. "Nel tris di trequarti dietro la punta, e fin qui ci siamo, ma anche la chiave di un gioco e di un sistema elastico che in corsa passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 (e viceversa). A reinventarlo è stato Rino". Al suo attivo, Piotr, che oggi è diventato "un uomo squadra, al servizio della comunità", ha 8 reti e 7 assist. "Mai così tanti. E ora? Facile: impossibile pensare di cambiargli posizione con nonchalance. Nonostante tutto, nonostante l'abbondanza, nonostante Mertens: l'uomo delle Fiandre è tornato, proprio come Osimhen, ma in nome dell'incidenza offensiva di Zielinski è più probabile che Gattuso riveda l'idea originaria di ...

