Congo ed Egitto, i due pesi dell'onorevole leghista (Di giovedì 11 marzo 2021) Ora, Globalist fin dal primo momento ha messo in evidenza i tanti lati oscuri che connotano il barbaro assassinio dei nostri due connazionali. Mandati allo sbaraglio, abbiamo scritto e documentato. ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Ora, Globalist fin dal primo momento ha messo in evidenza i tanti lati oscuri che connotano il barbaro assassinio dei nostri due connazionali. Mandati allo sbaraglio, abbiamo scritto e documentato. ...

Ultime Notizie dalla rete : Congo Egitto Congo ed Egitto, i due pesi dell'onorevole leghista ...avrebbero potuto irritare il potente maresciallo generale d'Egitto, diventato presidente con un putsch militare. Chi conta non va disturbato. Si chiami al - Sisi o Putin o Erdogan. Ma il Congo è un'...

RD Congo, adesso non cambi il modo di essere ambasciatori Opinioni - RD Congo, adesso non cambi il modo di essere ambasciatori - La tragedia di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo di cui abbiamo pianto la scomparsa ...

