Com’è triste Venezia senza gondolieri: «Noi da un anno a reddito zero. Speriamo ci salvi l’estate» (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono i gondolieri le vittime più rappresentative della crisi produttiva scatenata dalla pandemia. In particolare, di quella che ha colpito la voce “turismo“, vero volano dell’economia nazionale (13% del Pil), di cui Venezia è portabandiera. La città ne conta 433 cui si aggiungono 180 sostituti. Numeri imponenti, che oggi riescono solo a testimoniare la perduta grandezza. Speriamo per sempre. «Ormai è da più di un anno che il reddito è pari a zero», è il rassegnato lamento di Maurizio Galli. Lui è il coordinatore dei gondolieri della stazione di Santa Maria del Giglio. Sono in 28 e ora trasportano solo personale sanitario da una parte all’altra delle calli. Gratuitamente. Condividono la loro sorte i ristoranti Al Giglio e da Messner, luoghi famosi proprio per ospitare i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ile vittime più rappresentative della crisi produttiva scatenata dalla pandemia. In particolare, di quella che ha colpito la voce “turismo“, vero volano dell’economia nazionale (13% del Pil), di cuiè portabandiera. La città ne conta 433 cui si aggiungono 180 sostituti. Numeri imponenti, che oggi riescono solo a testimoniare la perduta grandezza.per sempre. «Ormai è da più di unche ilè pari a», è il rassegnato lamento di Maurizio Galli. Lui è il coordinatore deidella stazione di Santa Maria del Giglio. Sono in 28 e ora trasportano solo personale sanitario da una parte all’altra delle calli. Gratuitamente. Condividono la loro sorte i ristoranti Al Giglio e da Messner, luoghi famosi proprio per ospitare i ...

