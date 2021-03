Bce aumenta “significativamente” gli acquisti di titoli per contrastare la crisi economica. Tassi restano fermi (Di giovedì 11 marzo 2021) La Banca centrale europea ha deciso di effettuare gli acquisti del programma per l’emergenza pandemica ‘Pepp’ a un ritmo “significativamente più alto” nel prossimo trimestre. Lo ha annunciato la presidente Christine Lagarde nella conferenza stampa seguita alla riunione del consiglio direttivo che ha anche deciso di lasciare i Tassi d’interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. La Bce “condurrà gli acquisti in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato, allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell’effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione”, si apprende. Il valore complessivo del programma pandemico rimane a 1.850 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) La Banca centrale europea ha deciso di effettuare glidel programma per l’emergenza pandemica ‘Pepp’ a un ritmo “più alto” nel prossimo trimestre. Lo ha annunciato la presidente Christine Lagarde nella conferenza stampa seguita alla riunione del consiglio direttivo che ha anche deciso di lasciare id’interesse: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. La Bce “condurrà gliin maniera flessibile in base alle condizioni di mercato, allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell’effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione”, si apprende. Il valore complessivo del programma pandemico rimane a 1.850 ...

Advertising

classcnbc : #LAGARDE: BCE AUMENTA RITMO ACQUISTI PEPP La n.1 dell’Eurotower: “Tassi rimangono invariati. Acquisti titoli sott… - infoiteconomia : Spread torna sotto 100 pb, Bce aumenta ritmo acquisti e tassi Btp 10y vanno in veloce ritirata - DavideScotti101 : @sgretolatore Se aumenta l'inflazione le bce aumentano i tassi... - DividendProfit : Spread torna sotto 100 pb, Bce aumenta ritmo acquisti e tassi Btp 10y vanno in veloce ritirata - ERETICO2014 : @Sebasti97604304 @Fab_True_Enough @AttilaAzureRive @graziano_delrio Tu ragioni come un vecchio renziano poco svegli… -