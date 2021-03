Balotelli | super scherzo a Diaw | vestiti e macchina tappezzati con… le figurine di Barrow

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 11 marzo 2021) Clima disteso in casa Monza dove Marioè protagonista, non solo in campo. Nelle scorse ore, attraverso alcune stories su Instagram pubblicate sul suo profilo,Mario ha mostrato un "piccolo"fatto nei confronti del compagno di squadra Davidee abbigliamentocon ledi... Musa, locaption id="attachment 1062473" align="alignnone" width="391"Monza (Instagram Monza)/captionA spiegare le sue stories è lo stessoche ha comunicato ai tanti appassionati cosa stesse accadendo. "Davideha detto che Musaè il suo idolo. Allora ...