AstraZeneca, parte del lotto bloccata in Puglia Dopo il provvedimento Aifa (Di giovedì 11 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Regione Puglia ha dato esecuzione alla disposizione di Aifa che ha vietato l’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino anticovid AstraZeneca in via precauzionale. La disposizione è stata inviata alle Asl per la immediata trasmissione ai centri vaccinali. “Le attuali vaccinazioni – spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – proseguiranno con altri lotti. Vogliamo tranquilizzare i cittadini: il sistema di sorveglianza attiva è stato attivato a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero di lotto di vaccino ricevuto. I vaccini sono sicuri, sono l’unico mezzo conosciuto per stroncare la pandemia e questi alert dimostrano che il sistema di sorveglianza ha livelli altissimi a ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: La Regioneha dato esecuzione alla disposizione diche ha vietato l’utilizzo delABV2856 del vaccino anticovidin via precauzionale. La disposizione è stata inviata alle Asl per la immediata trasmissione ai centri vaccinali. “Le attuali vaccinazioni – spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – proseguiranno con altri lotti. Vogliamo tranquilizzare i cittadini: il sistema di sorveglianza attiva è stato attivato a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero didi vaccino ricevuto. I vaccini sono sicuri, sono l’unico mezzo conosciuto per stroncare la pandemia e questi alert dimostrano che il sistema di sorveglianza ha livelli altissimi a ...

fabiochiusi : 'l'autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha es… - antoniopalmieri : Serve una comunicazione forte, circostanziata e chiara da parte di @Palazzo_Chigi, che dissipi ogni dubbio sulla si… - Agenzia_Ansa : Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 blo… - romanoduccio : RT @fabiochiusi: 'l'autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha escluso c… - StefanoPhilly : RT @PaolaSimonin: @mgmaglie Qualcuno dice la verità ma non fa parte dei giornali altisonanti -