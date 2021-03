Aragami 2 rinviato a fine anno

(Di giovedì 11 marzo 2021)2, il sequel del gioco in sviluppo presso Lince Works, è statoal Q3 del 2021, con una uscita al momento fissata per ladell’Dopo essere stato annunciato a sorpresa durante lo scorso2 sembra destinato a farsi attendere ancora un po’, dato che il team di sviluppo ha da poco comunicato che il lancio è stato. Comparso dal nulla, con una mossa furtiva degna del nome del gioco stesso, il titolo Lince Works (il cui primo episodio era già stato regalato su Xbox One tramite il Games with Gold) avrebbe dovuto debuttare ufficialmente su console e PC all’inizio del 2021, ma sembra proprio che i piani abbiano subito una consistente rivoluzione, come comunicato dal team stesso.2 ...

Sull'account Twitter ufficiale del gioco, che potete vedere qui sotto, lo sviluppatore Lince Works ha annunciato che il gioco sarà2 è ora previsto per il terzo trimestre di quest'...La sicurezza ci viene data dal fatto che il tweet dello sviluppatore parla di2 come un titolo già giocabile attualmente dall'inizio alla fine . Dunque, gli ulteriori mesi di sviluppo presi ...Aragami 2, il sequel del gioco in sviluppo presso Lince Works, è stato rinviato alla fine dell'anno in corso..L'anno scorso, dal nulla, è stato annunciato Aragami 2 in arrivo su tutte le principali console. L'action stealth era in programma per l'inizio del 2021, ma ormai abbiamo superato da un po' l'inizio d ...