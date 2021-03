All’asta cinque opere di Coghetti provenienti da Palazzo Torlonia (Di giovedì 11 marzo 2021) cinque affreschi del pittore bergamasco Francesco Coghetti, che fanno parte di un gruppo di tredici opere della prima metà dell’Ottocento provenienti da Palazzo Torlonia demolito agli inizi del Novecento per erigere il Vittoriano, vengono offerte nell’asta “Incanti d’arte”. Riconosciuti di eccezionale interesse e soggetti ad avvio di procedimento di notifica in blocco da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma in una comunicazione alla casa d’aste, datata 22 febbraio 2021, ora vengono riofferte in un’asta a tempo come lotto unico per la loro straordinaria rilevanza storico-artistica. Gli affreschi, oltre a Coghetti, sono: uno del veneto Pietro Paoletti, uno del laziale Nicola Consoniuno e del marchigiano Filippo Bigioli. Del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021)affreschi del pittore bergamasco Francesco, che fanno parte di un gruppo di tredicidella prima metà dell’Ottocentodademolito agli inizi del Novecento per erigere il Vittoriano, vengono offerte nell’asta “Incanti d’arte”. Riconosciuti di eccezionale interesse e soggetti ad avvio di procedimento di notifica in blocco da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma in una comunicazione alla casa d’aste, datata 22 febbraio 2021, ora vengono riofferte in un’asta a tempo come lotto unico per la loro straordinaria rilevanza storico-artistica. Gli affreschi, oltre a, sono: uno del veneto Pietro Paoletti, uno del laziale Nicola Consoniuno e del marchigiano Filippo Bigioli. Del ...

