Xiaomi Mi 10s | caratteristiche e scheda tecnica

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 marzo 2021) È ufficiale il nuovoMi 10s per il mercato asiatico, cone prezzo. Vediamo insieme le peculiarità e laÈ stato ufficialmente presentato il nuovo smartphoneMi 10s, con componenti come lo Snapdragon 870 5G, un display AMOLED FHD+ e comparti fotografici da ben 4 lenti. Esaminiamo insieme lee laMi 10s:Esaminando l’aspetto estetico del telefono, abbiamo una scocca posteriore monocromatica con il logoposizionato nella parte inferiore centrale, accompagnato dal comparto fotografico nella parte superiore sinistra in un riquadro rettangolare. Quest’ultimo è composto da 4 lenti: la principale da ...