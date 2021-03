Vincenzo Cairo racconta il suo nuovo singolo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell'intervista esclusiva Vincenzo Cairo presenta il suo nuovo singolo: "Dopo un periodo di smarrimento, ho trovato la mia nuova barca. Sono felice". Vincenzo Cairo presenta “Dimmi”: “Da una rottura è nata la mia canzone” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell'intervista esclusivapresenta il suo: "Dopo un periodo di smarrimento, ho trovato la mia nuova barca. Sono felice".presenta “Dimmi”: “Da una rottura è nata la mia canzone” su Notizie.it.

