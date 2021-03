Vice ds Shakhtar: “Il nostro segreto è lo scouting. Trubin al Milan? Lo vogliono tante squadre” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Carlo Nicolini, Vice ds dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così a Teleradiostereo per presentare la sfida di domani con la Roma: “Il segreto è la capacità di Lucescu e del suo staff prima e dei portoghesi ora di far crescere questi brasiliani che sono di talento, riconosciuti da tutti. Qui in Italia, o in Spagna o Inghilterra, non li comprano questi giocatori perché non hanno tempo, voglia o capacità di farli crescere. Mentre noi prendiamo, rischiamo, lavoriamo sul campo e poi siamo pronti a venderli perché già dietro di loro abbiamo preparato nuovi giocatori che sono pronti a subentrare. In Italia invece le squadre devono vincere subito, e dopo neanche un anno un giocatore appena preso viene venduto, o ci sono calciatori che non riescono a sopportare l’enorme pressione. Il nostro ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Carlo Nicolini,ds delloDonetsk, ha parlato così a Teleradiostereo per presentare la sfida di domani con la Roma: “Ilè la capacità di Lucescu e del suo staff prima e dei portoghesi ora di far crescere questi brasiliani che sono di talento, riconosciuti da tutti. Qui in Italia, o in Spagna o Inghilterra, non li comprano questi giocatori perché non hanno tempo, voglia o capacità di farli crescere. Mentre noi prendiamo, rischiamo, lavoriamo sul campo e poi siamo pronti a venderli perché già dietro di loro abbiamo preparato nuovi giocatori che sono pronti a subentrare. In Italia invece ledevono vincere subito, e dopo neanche un anno un giocatore appena preso viene venduto, o ci sono calciatori che non riescono a sopportare l’enorme pressione. Il...

