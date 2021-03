“Vi piacciono le mie tette?”. Arisa in versione ‘tutto fuori’. Le foto ‘sbancano’ i social (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un nuovo piccante e provocatorio post body positive è emerso dal feed di Arisa. La cantante di Sincerità, da poco reduce da un’altra redditizia esperienza al 71esimo Festival di Sanremo ha deciso di esprimersi senza veti circa il suo rapporto con l’accettazione del generoso seno, fin dall’infanzia. Una foto sfocata completamente incentrata sulle sue prorompenze, ben impacchettata con delle parole coscienti del messaggio che hanno voluto veicolare. Un’Arisa abbastanza inedita per il suo pubblico, nonostante l’aura di libertinaggio che da qualche tempo a questa parte la cantante sta trasmettendo ai fan. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un nuovo piccante e provocatorio post body positive è emerso dal feed di. La cantante di Sincerità, da poco reduce da un’altra redditizia esperienza al 71esimo Festival di Sanremo ha deciso di esprimersi senza veti circa il suo rapporto con l’accettazione del generoso seno, fin dall’infanzia. Unasfocata completamente incentrata sulle sue prorompenze, ben impacchettata con delle parole coscienti del messaggio che hanno voluto veicolare. Un’abbastanza inedita per il suo pubblico, nonostante l’aura di libertinaggio che da qualche tempo a questa parte la cantante sta trasmettendo ai fan. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho ...

