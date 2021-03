Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/03/21 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Io per ora Massimiliano Mollicone non lo reggo, ma proprio zero. Poi andrà sicuramente a finire come Sophie Codegoni tanto ‘odiata’ all’inizio quanto alla fine rivalutata sul lungo periodo, però per ora Massimilià è proprio un big no. Quando poi oggi se ne è uscito con una cosa tipo ‘Io a volte cerco di far risaltare la mia simpatia‘ io ero tipo shocked perché lui davvero pensa di essere simpatico. IncrediBBile la percezione alterata che si può avere di se stessi, se tanto mi da tanto potrei andare in giro a dire che anche a me piace fare risaltare la mia magrezza. A parte che ancora non gli perdono quello sbrocco da zoticone, cafone e scostumato (mi fa troppo ridere la parola scostumato, mi fa pensare tipo a Sara Affi Fella con Nicò nel ripostiglio, non so perché) che ha avuto qualche puntata fa con la sua corteggiatrice, ma poi in generale questi modi coatti e questa ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Io per ora Massimiliano Mollicone non lo reggo, ma proprio zero. Poi andrà sicuramente a finire come Sophie Codegoni tanto ‘odiata’ all’inizio quanto alla fine rivalutata sul lungo periodo, però per ora Massimilià è proprio un big no. Quando poi oggi se ne è uscito con una cosa tipo ‘Io a volte cerco di far risaltare la mia simpatia‘ io ero tipo shocked perché lui davvero pensa di essere simpatico. IncrediBBile la percezione alterata che si può avere di se stessi, se tanto mi da tanto potrei andare in giro a dire che anche a me piace fare risaltare la mia magrezza. A parte che ancora non gli perdono quello sbrocco da zoticone, cafone e scostumato (mi fa troppo ridere la parola scostumato, mi fa pensare tipo a Sara Affi Fella con Nicò nel ripostiglio, non so perché) che ha avuto qualchefa con la sua corteggiatrice, ma poi in generale questi modi coatti e questa ...

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - silvano_piero : RT @emergenzavvf: Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta nella p… - QueenOrlandoS : @noemipataaa @Sonialorenzini4 Io l’avevo seguita durante e dopo uomini e donne e non mi era piaciuta molto però mi sono ricreduta -