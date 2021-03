Un’infermiera in Austria è morta dopo il vaccino AstraZeneca | ma non se ne conosce la causa

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 10 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 9 marzo 2021 da Il Messaggero e intitolato «, infermierae un’altra gravele due dosi. L’sospende un lotto». Secondo l’articolo, in seguito al decesso diin una clinica di Zwettl (cittadina del nord-est dell’), e al ricovero di un’altra, impiegata presso la stessa clinica, sarebbe stato ritirato un lotto delcontro la Covid-19. La notizia è vera ma, come peraltro scrive correttamente Il Messaggero, non è provata alcuna correlazione tra questi casi e il. Il sito dell’Ufficio per la Sicurezza Sanitaria (Basg) ...