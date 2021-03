Strasburgo | devastante incendio al data center OVH | centinaia di siti down

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Unsi è propagato poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, nel centro di elaborazione dati OVH di, in Francia. Erano esattamente le 00:46 quando le fiamme hanno avvolto l’azienda d’oltralpe – uno dei più grandi centri d’Europa – che da anni gestisce le infrastrutture cloud di migliaia diin tutto il mondo., in fiamme il centro elaborazione dati OVH Diverse le aree deldicolpite dall’: stando a quanto dichiarato dall’azienda e riferito da TecnoAndroid.it, basato esso stesso su un server OVH, l’si sarebbe propagato in pochissimo tempo, senza nemmeno dare la possibilità di intervenire in ...