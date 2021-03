Pontecagnano Faiano | si cercano 60 giovani per corsi di formazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – È stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di partecipanti alle attività laboratoriali indette da Confartigianato Salerno e patrocinato dal Comune di. Il bando, con scadenza alle ore 12:00 del 18/03/2021, consentirà a massimo 60di età compresa fra i 18 ed i 29 anni di frequentare, in modalità e-learning (a distanza), due importantiinclusi nel progetto Dare – Day one alliance for employement. L’iniziativa, co-finanziata dal Fondo EEA and Norway Grants, si svilupperà lungo due filoni: Creazione d’Impresa e Pianificazione della Carriera. Le attività, per un totale di 40 ore complessive distribuite su 7 giorni feriali, saranno finalizzate rispettivamente a: ...