Nada, la bambina che non voleva cantare e un sassofono blu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ho da sempre un debole per lei, a cominciare dal nome che, si racconta, le fu scelto dalla madre dopo essersi consultata con una zingara (così ha detto) che di nome faceva, appunto, Nada. Della “bambina che non voleva cantare”, così si intitola lo sceneggiato che va in onda stasera su Raiuno ispirato al libro autobiografico di Nada Malanima “Il mio cuore umano”, mi è sempre piaciuto quel miscuglio di dolcezza e sfrontatezza, quel vocione così contrastante con i tratti delicati del volto da ragazzina sfacciata e tenera, da quindicenne arrivata al successo suo malgrado. E soprattutto quel suo salire sul palco per poi andare a vomitare, l’anoressia da stress, la fobia del pubblico e delle platee affollate. “Il pulcino di Gabbro” - come veniva definita dai giornali Nada per sottolinearne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ho da sempre un debole per lei, a cominciare dal nome che, si racconta, le fu scelto dalla madre dopo essersi consultata con una zingara (così ha detto) che di nome faceva, appunto,. Della “che non”, così si intitola lo sceneggiato che va in onda stasera su Raiuno ispirato al libro autobiografico diMalanima “Il mio cuore umano”, mi è sempre piaciuto quel miscuglio di dolcezza e sfrontatezza, quel vocione così contrastante con i tratti delicati del volto da ragazzina sfacciata e tenera, da quindicenne arrivata al successo suo malgrado. E soprattutto quel suo salire sul palco per poi andare a vomitare, l’anoressia da stress, la fobia del pubblico e delle platee affollate. “Il pulcino di Gabbro” - come veniva definita dai giornaliper sottolinearne ...

