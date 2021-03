Mosca contro Twitter | non rimuove contenuti illegali

(Di mercoledì 10 marzo 2021). Le autorità russe hanno annunciato di avere intenzione di rallentare la velocità del funzionamento di. Il social network è accusato di non aver cancellato informazioni giudicate. L’agenzia per le comunicazioni Roskomnadzor ha scritto sul proprio sito: “Allo scopo di proteggere i cittadini russi nei riguardi didal 10 marzo

Difatti, ad aprile dello scorso anno, l'agenzia russa era stata la prima a protestarel'... L'OSCILLAZIONE DIPochi giorni dopo le polemiche, alla vigilia della "giornata dei cosmonauti", ...A essere maliziosi viene da pensare che il dito puntatol'Ungheria di Viktor Orbán , che pur recentemente ha aperto " e molto " acosì come a Pechino, in questo caso sia piuttosto ...Mosca contro Twitter. Le autorità russe hanno annunciato di avere intenzione di rallentare la velocità del funzionamento di Twitter.L’incontro di Mosca non è l’unico a tema afghano ... ilecite di alcuno gruppi come lo Stato Islamico della Provincia del Khorasan. Insomma, un tutto contro tutti che non solo sta violentando la ...