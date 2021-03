Matrimoni 2021 tra romanticismo e semplicità: i 5 top trend di Cira Lombardo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo aver vissuto un delicato momento storico come quello che dal 2020 continua tuttora, molti futuri sposi ridimensioneranno i loro budget, almeno in parte, e cercheranno di conciliare le loro esigenze con il nuovo scenario dei Matrimoni in Italia. “In base alla mia esperienza – racconta la Wedding Planner Cira Lombardo – posso dire che c’è anche tanta voglia di tornare a festeggiare insieme, di condividere una gioia meritata e di regalarsi qualcosa di meraviglioso, come l’abito da sposa dei sogni. Parlando di nuove tendenze, dunque, ci sarà una forte virata verso la semplicità di stili come il Natural, ma anche un ritorno al romanticismo e all’eleganza.” Abiti da sposa Le spose del 2021 saranno sognatrici, ma anche delle vere dive, ispirandosi alle star di Hollywood e desiderando il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo aver vissuto un delicato momento storico come quello che dal 2020 continua tuttora, molti futuri sposi ridimensioneranno i loro budget, almeno in parte, e cercheranno di conciliare le loro esigenze con il nuovo scenario deiin Italia. “In base alla mia esperienza – racconta la Wedding Planner– posso dire che c’è anche tanta voglia di tornare a festeggiare insieme, di condividere una gioia meritata e di regalarsi qualcosa di meraviglioso, come l’abito da sposa dei sogni. Parlando di nuove tendenze, dunque, ci sarà una forte virata verso ladi stili come il Natural, ma anche un ritorno ale all’eleganza.” Abiti da sposa Le spose delsaranno sognatrici, ma anche delle vere dive, ispirandosi alle star di Hollywood e desiderando il ...

