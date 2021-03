L'analisi settimanale dell'epidemia, l'Ausl: 'Siamo in un quadro di decisivo peggioramento' (Di mercoledì 10 marzo 2021) La terza ondata dell'epidemia di Coronavirus sembra essere arrivata al suo apice in Romagna dove, come sottolinea Mattia Altini direttore Sanitario Ausl Romagna, 'Gli indicatori delineano un quadro di ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 10 marzo 2021) La terza ondatadi Coronavirus sembra essere arrivata al suo apice in Romagna dove, come sottolinea Mattia Altini direttore SanitarioRomagna, 'Gli indicatori delineano undi ...

Advertising

infoitinterno : L'analisi settimanale dell'epidemia, l'Ausl: 'Siamo in un quadro di decisivo peggioramento' - infoitinterno : Covid, analisi settimanale dell'Ausl: in Romagna 'situazione di massima allerta' - GKFXItalia : Oro a $ 1700 e ritracciamento di Fibonacci al 61,8% - Webinar settimanale (9 marzo 2021) Ottieni la tua strategia… - AlienoGrigio17 : Ricerca e analisi. Vaccino contro il coronavirus - riepilogo settimanale della segnalazione di eventuali reazioni a… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Le migliori giovani promesse per il CIES: Kulusevski in top 10: Nuovo studio del CIES Football… -