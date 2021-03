La Puglia da gialla a rossa in un colpo: Bari e Taranto in lockdown di fatto. Emiliano chiude le scuole, vietato sostare in piazza (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Puglia con «decorrenza immediata» e fino al 6 aprile «è vietato lo stazionamento all’aperto». Questo è quanto stabilisce la nuova ordinanza firmata questa sera, 10 marzo, dal presidente della Regione Michele Emiliano, per limitare l’ulteriore aumento dei contagi da Coronavirus. Sono vietate le soste «presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali». Inoltre, nelle province di Bari e Taranto sono stati superati i parametri che consentono la chiusura totale delle scuole. I contagi e i ricoveri continuano a salire, è stata superata la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Incon «decorrenza immediata» e fino al 6 aprile «èlo stazionamento all’aperto». Questo è quanto stabilisce la nuova ordinanza firmata questa sera, 10 marzo, dal presidente della Regione Michele, per limitare l’ulteriore aumento dei contagi da Coronavirus. Sono vietate le soste «presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali». Inoltre, nelle province disono stati superati i parametri che consentono la chiusura totale delle. I contagi e i ricoveri continuano a salire, è stata superata la ...

