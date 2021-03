Il blocco dell’Italia di AstraZeneca verso l’Australia genera guerra sul web: “Tu mi neghi i vaccini, io ti boicotto la cucina!” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Se c’è una cosa di cui, noi italiani, possiamo vantarci all’estero di sicuro è la cucina: quella che ci manca anche dopo una settimana di “fuga” dal nostro Paese, e questo le nostre mamme lo sanno bene. Anche l’Australia, però, che vedendosi negare – lo scorso 26 febbraio – 250 mila dosi di AstraZeneca dall’Italia, ha pensato di ‘vendicarsi’ colpendo proprio al nostro tallone d’Achille: un punto debole che certamente non nascondiamo. Niente di personale: solo “penuria di dosi”. Quella del governo Draghi era una presa di posizione, data dai ritardi nelle consegne previste, nei confronti dell’azienda produttrice. Lo stesso premier Scott Morrison era stato comprensivo: “In Italia muoiono 300 persone al giorno. Posso certamente capire l’alto livello di ansia non solo là, ma in molti altri Paesi in Europa. Sono in una crisi senza freni”, ammettendo che “Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Se c’è una cosa di cui, noi italiani, possiamo vantarci all’estero di sicuro è la cucina: quella che ci manca anche dopo una settimana di “fuga” dal nostro Paese, e questo le nostre mamme lo sanno bene. Anche, però, che vedendosi negare – lo scorso 26 febbraio – 250 mila dosi didall’Italia, ha pensato di ‘vendicarsi’ colpendo proprio al nostro tallone d’Achille: un punto debole che certamente non nascondiamo. Niente di personale: solo “penuria di dosi”. Quella del governo Draghi era una presa di posizione, data dai ritardi nelle consegne previste, nei confronti dell’azienda produttrice. Lo stesso premier Scott Morrison era stato comprensivo: “In Italia muoiono 300 persone al giorno. Posso certamente capire l’alto livello di ansia non solo là, ma in molti altri Paesi in Europa. Sono in una crisi senza freni”, ammettendo che “Da ...

Advertising

riotta : La Francia si schiera con #Italia #Draghi sul blocco dei vaccini da esportare. L'Australia ricorre a Bruxelles ma s… - Antonio_Tajani : Preoccupano i dati sul crollo dell’occupazione femminile.@forza_italia ha già consegnato al governo le proposte per… - BCarazzolo : RT @PaoloMaddalenaA: Il governo Draghi assicura soltanto il servaggio dell’Italia nei confronti del blocco europeo-statunitense e non si pr… - regynadeserto : RT @PaoloMaddalenaA: Il governo Draghi assicura soltanto il servaggio dell’Italia nei confronti del blocco europeo-statunitense e non si pr… - SAPAFER : RT @PaoloMaddalenaA: Il governo Draghi assicura soltanto il servaggio dell’Italia nei confronti del blocco europeo-statunitense e non si pr… -

Ultime Notizie dalla rete : blocco dell’Italia Prodotti Home Audio Mercata Dimensionamento, analisi dei feed di notizie competitive e profili di usabilità aziendale - Genovagay Genova Gay