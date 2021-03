GF Vip 5, Dayane rivela: “A 3 anni chiedevo cibo per strada” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che Dayane Mello non abbia avuto una vita facile è sempre stato chiaro a tutti, sia nella Casa del Grande Fratello Vip 5 – dove diverse volte ha parlato della sua terribile infanzia fatta di miseria, con una madre completamente assente – che fuori. Tuttavia, intervistata nel programma “Fantastico”, talk show in onda sul canale della televisione brasiliana Globo, la splendida modella ha aggiunto dei retroscena riguardanti la sua vita privata antecedente alla sua carriera nel mondo della moda, che hanno lasciato tutti a bocca aperta e fatto comprendere meglio alcuni lati particolarmente spigolosi e imprevedibili del suo carattere. “Ho tanti ricordi nella mia testa, cose che una bambina di tre anni non avrebbe mai dovuto vivere. Ho l’immagine di me che cammino scalza per le strade a chiedere cibo” ha rivelato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) CheMello non abbia avuto una vita facile è sempre stato chiaro a tutti, sia nella Casa del Grande Fratello Vip 5 – dove diverse volte ha parlato della sua terribile infanzia fatta di miseria, con una madre completamente assente – che fuori. Tuttavia, intervistata nel programma “Fantastico”, talk show in onda sul canale della televisione brasiliana Globo, la splendida modella ha aggiunto dei retroscena riguardanti la sua vita privata antecedente alla sua carriera nel mondo della moda, che hanno lasciato tutti a bocca aperta e fatto comprendere meglio alcuni lati particolarmente spigolosi e imprevedibili del suo carattere. “Ho tanti ricordi nella mia testa, cose che una bambina di trenon avrebbe mai dovuto vivere. Ho l’immagine di me che cammino scalza per le strade a chiedere” hato ...

