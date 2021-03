Covid, preoccupa la variante sudafricana: fino a 12 volte più resistente agli anticorpi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una ricerca conferma le preoccupazioni degli scienziati in merito alla variante sudafricana del Covid: è fino a 12 volte più resistente agli anticorpi Sezione di tessuto infettato da particelle di Sars-CoV-2Di tutte le varianti del Covid quella che al momento toglie il sonno agli scienziati è la sudafricana: sulla base degli esiti di uno studio condotto da un team di ricerca dell’Irving Medical Center della Columbia University di New York, che ha analizzato la capacità neutralizzante del siero di persone immunizzate nei confronti di due versioni mutate del Sars-CoV-2, la variante inglese e appunto la sudafricana, contro quest’ultima risultano meno ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una ricerca conferma lezioni degli scienziati in merito alladel: èa 12piùSezione di tessuto infettato da particelle di Sars-CoV-2Di tutte le varianti delquella che al momento toglie il sonnoscienziati è la: sulla base degli esiti di uno studio condotto da un team di ricerca dell’Irving Medical Center della Columbia University di New York, che ha analizzato la capacità neutralizzante del siero di persone immunizzate nei confronti di due versioni mutate del Sars-CoV-2, lainglese e appunto la, contro quest’ultima risultano meno ...

