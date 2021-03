Covid, Pregliasco: “Il picco della terza ondata a fine marzo”: ecco la previsione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Nunziati I contagi da coronavirus si aggirano ormai intorno alle 20 mila unità al giorno. Un numero che potrebbe raddoppiare entro la fine di marzo, con 40 mila nuovi casi quotidiani che potrebbero rappresentare il picco di quella che molti definiscono la terza ondata di infezioni e che potrebbe durare oltre 40 giorni. Ne è convinto anche Fabrizio Covid, il picco della terza ondata a fine marzo: la previsione, virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “La terza ondata è in corso. Possiamo anche considerarla come un forte rigurgito della seconda ondata, ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Nunziati I contagi da coronavirus si aggirano ormai intorno alle 20 mila unità al giorno. Un numero che potrebbe raddoppiare entro ladi, con 40 mila nuovi casi quotidiani che potrebbero rappresentare ildi quella che molti definiscono ladi infezioni e che potrebbe durare oltre 40 giorni. Ne è convinto anche Fabrizio, il: la, virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “Laè in corso. Possiamo anche considerarla come un forte rigurgitoseconda, ...

Advertising

abitudinario : RT @Ilconservator: Se Pregliasco è un virologo allora io sono Federico Geremicca #COVID - Mariang47614228 : RT @Ilconservator: Oramài siamo governati da modelli matematici e algoritmi La prossima volta voto per Prime di Amazon #Preg… - zazoomblog : Terza ondata Covid Pregliasco: «Picco? Rischiamo 40.000 casi al giorno. Normalità fra 7-13 mesi» - #Terza #ondata… - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: Terza ondata Covid, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi, ecco perché prima di 7 mesi non arriveremo alla normalità» https:/… - Lgiova66 : RT @Miti_Vigliero: Terza ondata Covid, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi, ecco perché prima di 7 mesi non arriveremo alla normalità» https:/… -