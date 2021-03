Covid | Emiliano | “Zona arancione o rossa per alcune parti della Puglia”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) BARI – “Il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o forse anche rossa in alcune parti della Puglia”. È quanto ha dichiarato Michele Emiliano, in video collegamento, nel corso della presentazione del libro di Giovanni Lamberti intitolato “Ci abbiamo messo la faccia”, che si è svolta questa mattina nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato. Emiliano ha detto di aver inviato la scorsa notte una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui ha evidenziato che si “stanno superando tutti i parametri soprattutto nelle province di Bari e di Taranto”. EMILIANO: “CRESCITA VORTICOSA DELL’EPIDEMIA A BARI, TARANTO E FOGGIA”