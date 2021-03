Borseggi nel centro di Roma, smantellata banda di sfruttatori che impiegava minori: le immagini dei furti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sessantaquattro persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54 minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili e affidati ai genitori, 6 minori denunciati per falsa attestazione sull’identità personale è il risultato di un’accurata attività svolta dai carabinieri della Compagnia Roma centro nelle zone centrali della Capitale sul fronte dei Borseggi ai danni di turisti e cittadini. Il tutto è sfociato in un’indagine, denominata “Lost Children”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, avviata già dal 2017, che ha visto le fasi conclusive nelle ultime ore con l’arresto di ulteriori 4 persone colpite da un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sessantaquattro persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili e affidati ai genitori, 6denunciati per falsa attestazione sull’identità personale è il risultato di un’accurata attività svolta dai carabinieri della Compagnianelle zone centrali della Capitale sul fronte deiai danni di turisti e cittadini. Il tutto è sfociato in un’indagine, denominata “Lost Children”, coordinata dalla Procura della Repubblica die dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, avviata già dal 2017, che ha visto le fasi conclusive nelle ultime ore con l’arresto di ulteriori 4 persone colpite da un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di ...

