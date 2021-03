America’s Cup | Team New Zealand fa paura | barca velocissima e manovre di qualità Ma Luna Rossa è in corsa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è riuscita a fermareNewe a portare a casa un punto nel match race che mette in palio laCup. L’equipaggio italiano si è imposto per sette secondi nella gara-2 andata in scena questa notte nella baia di Auckland e ha fissato il punteggio sull’1-1: totale parità dopo la prima giornata di regate. Nel Golfo di Hauraki non abbiamo assistito al dominio assoluto dei Kiwi, i quali partivano con tutti i favori del pronostico ed erano convinti di difendere la Vecchia Brocca con la massima facilità. La prima risposta è chiaramente arrivata: per mettere le mani sul trofeo sportivo più antico al mondo bisognerà sudare tantissimo ePrada Pirelli è un avversario meritevole di rispetto, non va sottovalutato ed è giustamente ambizioso. Va però detto che Peter ...