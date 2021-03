Vaccini, la Meloni ringrazia Mattarella e bacchetta De Luca: “Un uomo di Stato non salta la fila” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrova le differenze. La foto del giorno è quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si vaccina allo Spallanzani. Immagine piaciuta anche a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che con una nota stampa ringrazia il Capo dello Stato e ‘bacchetta’ il governatore campano Vincenzo De Luca:“L’immagine del Presidente della Repubblica Mattarella che viene convocato allo Spallanzani nei tempi previsti dal piano vaccinale e che insieme ad altri cittadini attende il suo turno è molto diversa da quella vista in Campania a fine dicembre, quando il presidente della Regione De Luca è passato davanti a tutti per farsi vaccinare. Ecco la differenza tra gli uomini delle Istituzioni e chi usa le Istituzioni per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrova le differenze. La foto del giorno è quella del presidente della Repubblica Sergioche si vaccina allo Spallanzani. Immagine piaciuta anche a Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, che con una nota stampail Capo delloe ‘’ il governatore campano Vincenzo De:“L’immagine del Presidente della Repubblicache viene convocato allo Spallanzani nei tempi previsti dal piano vaccinale e che insieme ad altri cittadini attende il suo turno è molto diversa da quella vista in Campania a fine dicembre, quando il presidente della Regione Deè passato davanti a tutti per farsi vaccinare. Ecco la differenza tra gli uomini delle Istituzioni e chi usa le Istituzioni per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, la #Meloni ringrazia #Mattarella e bacchetta De Luca: 'Un uomo di Stato non salta la fila' **… - GiorgioAntonel1 : RT @soniabetz1: Per risentire parlare di politica nei talk e non solo esclusivamente di vaccini, risentire le urla della Meloni e di Salvin… - bodyzen52 : RT @soniabetz1: Per risentire parlare di politica nei talk e non solo esclusivamente di vaccini, risentire le urla della Meloni e di Salvin… - gjscco : RT @soniabetz1: Per risentire parlare di politica nei talk e non solo esclusivamente di vaccini, risentire le urla della Meloni e di Salvin… - soniabetz1 : Per risentire parlare di politica nei talk e non solo esclusivamente di vaccini, risentire le urla della Meloni e d… -