Ultime Notizie Roma del 09-03-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021)dailynews radiogiornale martedì 9 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio da parte mia non è ancora sconfitta ma si intravede con lacerazione del Piano dei vaccini una via d’uscita l’ho detto il premier Mario Draghi invitando ognuno a fare la propria parte partire dal governo che deve moltiplicare ogni possono perdere un attimo lasciare nulla di intentato compiere scelte meditate ma rapide Adesso ha aggiunto il premier non è il momento di dividerci ma di dare una risposta alle tante persone che soffrono e sui vaccini e aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli riunione jermini speranza con draghi figliolo i tecnici per il nuovo piano nelle24 ore 13902 positive 318 vittime in totale nel paese dall’inizio della pandemia supera la soglia dei 100.000 in aumento ancora ...