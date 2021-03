Striscia la Notizia, Brumotti e la troupe aggrediti a Firenze: cosa è successo (Di martedì 9 marzo 2021) Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti a Firenze mentre giravano un servizio su una piazza di spaccio. Il campione di bike trial, Vittorio Brumotti, è da diversi anni un inviato di Striscia la Notizia. Il suo arrivo nel programma inizialmente prevedeva dei servizi su dei progetti edili abbandonati, sui quali il ciclista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) Vittorioe la suasono statimentre giravano un servizio su una piazza di spaccio. Il campione di bike trial, Vittorio, è da diversi anni un inviato dila. Il suo arrivo nel programma inizialmente prevedeva dei servizi su dei progetti edili abbandonati, sui quali il ciclista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

matteosalvinimi : Aggredito mentre denunciava la presenza di spacciatori al Parco delle Cascine a Firenze. Solidarietà all’amico Vitt… - LegaSalvini : Salvini: 'Aggredito mentre denunciava la presenza di spacciatori al Parco delle Cascine a Firenze. Solidarietà all’… - PrincipessaZel1 : @Libero_official scusate ma non trovo l'articolo( 04 marzo 2021): Striscia la notizia, 'inquadratura sessista per a… - giacomo91503725 : Canale 5 parte 2.Amici – 2552 20.90 DayDreamer – 2203 18.22 P5 – 1959 15.32 + 2342 16.22 Avanti un Altro! – 2962 17… - zazoomblog : Striscia la Notizia Vittorio Brumotti aggredito: come sta l’inviato - #Striscia #Notizia #Vittorio #Brumotti -