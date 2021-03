Serie A | diritti TV | convocata per giovedì una nuova assemblea

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021) E’ stataperladella LegaA. All’ordine del giorno l’assegnazione deiTV per il triennio 2021/2024 E’ stataperladella LegaA. All’ordine del giorno l’assegnazione deiTV per il triennio 2021/2024. Si riparte dalla lettera con cui sette club hanno minacciato azioni legali contro le società che sino ad ora si sono astenute dal voto chiedendo prima di deliberare sull’ingresso dei fondi. Sul tavolo ci sono le offerte di DAZN (840 milioni l’anno) e Sky (750 milioni) la cui scadenza è fissata al 29 marzo. Come riferisce Gazzetta dello Sport, il presidente Paolo Dal Pino chiamerà una ...