Riccardo e Roberta finalmente la scelta! Dopo anni esplode l’amore a U&D

(Di martedì 9 marzo 2021) C’era un seme di questo amore già duefa ma mentre perstava davvero nascendo qualcosa di importante già all’epoca, pernon c’era lo stesso sentimento, essendo invece molto vicino a Ida. Un sentimento che aveva portato il Guarnieri a scegliere di fare un percorso esclusivo con Ida e tutto quello che è successolo sappiamo. Ma più di duesiamo qui, di nuovo conche negli ultimi mesi hanno ripreso da dove avevano lasciato eoggi hanno anche deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne rendendosi conto di esser arrivati alla conclusione. Perchè se c’è, non c’è altro da dire. Avevamo già visto nelle ultime puntate che tra...

Advertising

uominiedonne : Roberta e Riccardo escono dal programma insieme! ?? #UominieDonne - Gian31784589 : @uominiedonne ROBERTA OLTRE LA BELLEZZA LA PAZIENZA PER STARE CON RICCARDO, UNA SANTA !! - TheSymptons : RT @vale_enne: Tutto il Twitter durante la scelta di Riccardo e Roberta #uominiedonne - barza__33 : RT @Ri_Ghetto: La scelta di Riccardo e Roberta: tra quanti mesi saranno di nuovo lì? #uominiedonne - barza__33 : RT @bipolarmenteme: Ma colleghiamoci con ida da casa che vede la scelta di Riccardo e Roberta: #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Roberta

Sotto una pioggia di petali rossiGuarnieri eDi Padua sanciscono, a ' Uomini e Donne ', l'inizio della loro storia d'amore . 'Non lo ammettevo, ma già ero innamorata di lei ', il cavaliere del trono over si dichiara ...E' tempo di scelta a Uomini e Donne. A centro studio due sedie rosse perche escono insieme dallo studio.: ' quando arrivano i sentimenti, quelli forti, quelli veri devi prenderli e viverli fuori. Abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo, ma io ...Nella puntata di Uomini e Donne del 9 marzo 2021 arriva il momento di Roberta e Riccardo che si sono innamorati ...Sotto una pioggia di petali rossi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sanciscono, a " Uomini e Donne", l'inizio della loro storia d'amore. "Non lo ammettevo, ma già ero innamorata di lei", ...