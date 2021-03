Nuoto di fondo, riprendono le World Series: Gregorio Paltrinieri guida il gruppo italiano a Doha il 13 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) L’avventura dei ‘caimani’ sta per riprendere. Tornano infatti le World Series del Nuoto di fondo, circuito internazionale nato dalle ceneri dell’ex Coppa del Mondo delle acque libere. Si tornerà in gara il 13 marzo a Doha, per la prima di sei tappe nelle quali i nuotatori si cimenteranno nella 10 km, distanza olimpica. Sarà quindi la splendida Katara Beach teatro del primo round che vedrà impegnati 99 atleti (66 maschi e 33 femmine) in rappresentanza di 27 nazioni su un percorso di 2 km da percorrere cinque volte. A rispondere presente in casa Italia ci sarà Gregorio Paltrinieri. Come aveva rivelato ai microfoni di OA Sport, nella puntata di Swim2U in collaborazione con Sport2U, il campione carpigiano vorrà capire lo stato della sua condizione e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) L’avventura dei ‘caimani’ sta per riprendere. Tornano infatti ledeldi, circuito internazionale nato dalle ceneri dell’ex Coppa del Mondo delle acque libere. Si tornerà in gara il 13, per la prima di sei tappe nelle quali i nuotatori si cimenteranno nella 10 km, distanza olimpica. Sarà quindi la splendida Katara Beach teatro del primo round che vedrà impegnati 99 atleti (66 maschi e 33 femmine) in rappresentanza di 27 nazioni su un percorso di 2 km da percorrere cinque volte. A rispondere presente in casa Italia ci sarà. Come aveva rivelato ai microfoni di OA Sport, nella puntata di Swim2U in collaborazione con Sport2U, il campione carpigiano vorrà capire lo stato della sua condizione e ...

