Monza-Vibo Valentia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Vevo Volley Monza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2021. Entrambe le formazioni si sono qualificate direttamente ai quarti di finale grazie al piazzamento tra le prime cinque della regular season. Gli uomini di coach Eccheli hanno agguantato la quarta piazza vincendo l’ultimo recupero e superando così proprio la formazione calabrese. I brianzoli cercheranno di sfruttare gara-1 sul campo amico per avvantaggiarsi nella serie, mentre Vibo Valentia proverà a vincere ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Vevo Volley-Tonno Callipo Calabriasarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la prima giornata deidi finale dei. Entrambe le formazioni si sono qualificatemente aidi finale grazie al piazzamento tra le prime cinque della regular season. Gli uomini di coach Eccheli hanno agguantato la quarta piazza vincendo l’ultimo recupero e superando così proprio la formazione calabrese. I brianzoli cercheranno di sfruttare-1 sul campo amico per avvantaggiarsi nella serie, mentreproverà a vincere ...

Advertising

Volleyball_it : Superlega: Civitanova, una positività al covid. Oggi: Monza-Vibo apre le danze dei play off. - Il caso: Pordenone v… - zazoomblog : Volley Superlega play-off gara1 quarti. Civitanova-Modena il big match che battaglia tra Monza e Vibo Valentia -… - OA_Sport : #Volley, Superlega play-off gara1 quarti. Civitanova-Modena il big match, che battaglia tra Monza e Vibo Valentia - sportface2016 : #volley #Monza-#ViboValentia in tv: ecco data, orario e come vedere gara-1 dei quarti di #Playoff #SuperLega 2021 - TonnoCallipoVol : ?? La #TonnoCallipo giocherà i quarti dei Play Off Scudetto per la sesta volta. Al contrario delle precedenti appari… -