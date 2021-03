Marracash E Marz presentano “Red Bull 64 Bars X Zero” (Di martedì 9 marzo 2021) Esce oggi il nuovo brano di Marracash, prodotto da Marz, e accompagnato da un videoclip per un episodio speciale del format Red Bull 64 Bars, disponibile su www.redBull.com/64Bars a partire dalle 14:00. L’inedito di Marracash dal titolo “64 barre di paura” nasce da una collaborazione unica fra Red Bull 64 Bars e Netflix. Il brano, utilizzato per il primo teaser trailer, è parte della colonna sonora della nuova serie originale Zero, da un’idea di Antonio Dikele Distefano, creata da Menotti e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile su Netflix dal 21 aprile. Dopo lo straordinario successo di “Persona”, album più venduto del 2020, Marracash, paroliere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Esce oggi il nuovo brano di, prodotto da, e accompagnato da un videoclip per un episodio speciale del format Red64, disponibile su www.red.com/64a partire dalle 14:00. L’inedito didal titolo “64 barre di paura” nasce da una collaborazione unica fra Red64e Netflix. Il brano, utilizzato per il primo teaser trailer, è parte della colonna sonora della nuova serie originale, da un’idea di Antonio Dikele Distefano, creata da Menotti e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile su Netflix dal 21 aprile. Dopo lo straordinario successo di “Persona”, album più venduto del 2020,, paroliere ...

Ultime Notizie dalla rete : Marracash Marz Zero, il trailer della nuova serie Netflix con un supereroe invisibile ... nel trailer infatti si sentono in anteprima alcune strofe del nuovo brano Red Bull 64 Bars x Zero di Marracash prodotto da Marz , dal titolo 64 barre di Paura . Foto: Netflix

Netflix pronta a lanciare la nuova serie 'Zero'. Nella colonna sonora anche un inedito di Marracash Possiamo iniziare a scoprire chi sono nel teaser che fa ascoltare in anteprima alcune strofe del nuovo brano Red Bull 64 Bars x Zero di Marracash prodotto da Marz , e intitolato 64 barre di Paura , ...

