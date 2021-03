Loredana Bertè e i momenti particolari della sua vita

(Di martedì 9 marzo 2021) Per i suoi 70 anni, Rai Uno dedica a“Non sono una signora”, il programma che racconterà la sua carriera In occasione dei suoi primi 70 anni, compiuti il 20 settembre scorso, Rai Uno stasera in prima serata dedica a“Non sono una signora”. Reduce dalla recente partecipazione come ospite al Festival di Sanremo,con accanto Alberto Matano ripercorrerà la sua carriera alla presenza di grandi ospiti quali Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni. Ladiè ricca di aneddoti e distraordinari che la incoronano ancora oggi tra le artiste capaci di ...

Advertising

Raiofficialnews : “Graffiante, trasgressiva, unica”. Il terzo appuntamento con #AGrandeRichiesta è “Non sono una signora”: una serata… - SalernoSal : “Al primo schiaffo bisogna denunciare”. Loredana Bertè - con le scarpe rosse contro la violenza alle donne - porta… - LoredanaBerte : Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - mao59 : Loredana Bertè - 'Per i tuoi occhi' - FrancescaL4a : L'umiltà di Loredana Bertè, in questo momento su RaiUno. #lavitaindiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè

Sky Tg24

Non sarebbe ora che questa artista ceda il posto ai giovani? Non chesia giovane, ma almeno, più di lei, riesce a tenere il palco. Per una come lei, animale da palcoscenico, non è ...A grande Richiesta, 'Non sono una signora': omaggio a: anticipazioni e diretta Ci sarà anche Zucchero tra gli ospiti della serata omaggio "Non sono una signora" che la Rai ha deciso di dedicare a. Attraverso una storia su ...