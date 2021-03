Le previsioni meteo per il 9 marzo, neve a bassa quota: allerta in sette regioni (Di martedì 9 marzo 2021) Le previsioni meteo per l’Italia di martedì 9 marzo indicano con nettezza l’arrivo della perturbazione atlantica che determina, almeno fino a giovedì, neve a bassa quota, pioggia, temporali e brusco calo delle temperature. Per la giornata di oggi il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un bollettino di meteo avverso a cui è unito un bollettino di allerta di livello giallo per sette regioni. Il Bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, lunedì 8 marzo, e valido fino alla mezzanotte di oggi, martedì 9 marzo indica un avviso di meteo avverso per pioggia e ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Leper l’Italia di martedì 9indicano con nettezza l’arrivo della perturbazione atlantica che determina, almeno fino a giovedì,, pioggia, temporali e brusco calo delle temperature. Per la giornata di oggi il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un bollettino diavverso a cui è unito un bollettino didi livello giallo per. Il Bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, lunedì 8, e valido fino alla mezzanotte di oggi, martedì 9indica un avviso diavverso per pioggia e ...

