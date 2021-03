Juventus | le ultime sulla formazione anti-Porto

(Di martedì 9 marzo 2021) In vista dell’importssimo match di questa sera contro ile valido l’accesso ai quarti di finale di Champions League, Andre Pirlo sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di. Al centro della difesa, accanto a Bonucci, Demiral dovrebbe essere preferito a Chiellini; a metà campo Mckennie, Arthur, Rabiot e Chiesa. Ronaldo e Morata dav(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Mckennie Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | Allenamento post #JuveSpezia e le ultime sulle condizioni di @mdeligt_04! ??… - gilnar76 : Spogliatoio #Juve: è successo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - juventibus : RT @juventibus: ??LA CARRELLATA DEL 9 MARZO?? ???? JUVENTUS vs PORTO ?? RONALDO e la carica di PIRLO Tutte le ultime dai quotidiani sportivi su… - junews24com : Prestiti Juve 2020 2021: Mandragora in gol, Olivieri guida l’Empoli - misorecordsuk : Juve-Porto, le formazioni: Pirlo ritrova Arthur e Bonucci. Le ultime #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ultime

Inter, fuga scudetto: TUTTE LeIn DIRETTA! - TG CMIT ##UCL #JuventusPorto TUTTE LESU INTER,E MILAN -, MANCA POCHISSIMO AL PORTO. INTER FUGA SCUDETTO CON L'...Tuttavia laè stata eliminata in cinque dellesei sfide a eliminazione diretta di Champions League in cui ha perso la gara d'andata, ad eccezione degli ottavi di finale 2018 - 19 ...L'Inter è sempre più vicina alla conquista dello Scudetto. La società nerazzurra sta pensando ad un regalo per Conte in caso di titolo.Torino - Notte di Champions League per la Juventus chiamata a ribaltare l'1-2 dell'andata con il gol nel finale di Bernardeschi a tenere accese le speranze di qualificazione. Alla vigilia della sfida ...