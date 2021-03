Ilenia Fabbri | da ex marito e killer due versioni diverse Nanni | ' Gli avevo detto solo di spaventarla'

(Di martedì 9 marzo 2021) 'Dovevadarle una lezione': si è giustificato così Claudio, l'exdi, dopo la confessione del sicario Pierluigi Barbieri che hadi averla uccisa in cambio di un ...

'Doveva solo darle una lezione': si è giustificato così Claudio Nanni , l'ex marito di, dopo la confessione del sicario Pierluigi Barbieri che ha detto di averla uccisa in cambio di un compenso promesso di 20mila euro e un'automobile. Si è risolto così il giallo della ...Ventimila euro e un'auto. Questo il prezzo della vita dipattuito fra l'ex marito Claudio Nanni, mandante del delitto, e Pierluigi Barbieri, il sicario. È quanto è emerso dalla deposizione di Barbieri, 53 anni, originario di Cervia ma abitante ...L'uomo è accusa di essere stato l'esecutore dell'omicidio su commissione del marito della donna REGGIO EMILIA. Il 53enne Pierluigi Barbieri, l'uomo di origine romagnola che da circa tre anni abitava a ...Faenza, arrestati l'ex marito di Ilenia Fabbri e il picchiatore assoldato per il delitto. a quasi un anno l'ex marito di Ilenia Fabbri, Claudio Nanni, progettava di far uccidere la donna. Dagli incont ...