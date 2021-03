I rossetti mat gentili

(Di martedì 9 marzo 2021) Quest’anno abbiamo riscoperto la gentilezza, attitudine di consapevolezza e predisposizione interiore che genera positività e benessere. Una qualità che si può allenare attraverso una particolare forma di meditazione. Dai comprovati benefici per la salute e il sistema immunitario studiati anche a livello scientifico, la meditazione della gentilezza è anche un episodio della serie Netflix «Le guide di Headspace»: 20 minuti di ascolto con la voce calmante di Andy Puddicombe, co-fondatore di Headspace ed ex monaco buddista tibetano, da dedicarsi alla sera prima di chiudere gli occhi oppure alla mattina prima di dedicarsi un altro gesto delicato: l’applicazione di un rossetto mat in versione gentile. Ovvero, meno saturo e più confortevole, che aggiunge un tocco di bellezza alla francese al look.

selfbyco : -truccati poco -lip gloss o rossetti mat -dormi almeno 7 ore -fai una skin care sia per la sera prima di andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : rossetti mat

Vanity Fair.it

Anche la Poudre De BeautéNaturel di Gucci offre alla pelle idratazione data dagli agenti ... E per le labbra? Esistonoe balsami in grado di colorare e al tempo stesso idratare la mucosa: ...Quelle degliliquidi long lasting sono più cremose, si applicano sulle labbra e poi si ... Il risultato è un colore modulabile e lunga tenuta, per un finishkiss - proof. Peripera Peri's ...Tra le ultime novità del mondo beauty ci sono i prodotti multitasking che uniscono make up e trattamento: fondotinta arricchiti da principi attivi ...Come avere un perfetto look da sera? Partendo da una corretta routine skincare. Il suggerimento arriva direttamente dai make up artist dei cantanti sul palco di Sanremo. Grazie ai loro consigli, ecco ...