Covid, centomila vittime: una strage come in guerra. Un anno fa l'inizio del lockdown (Di martedì 9 marzo 2021) centomila morti. Un numero difficile da immaginare quando, esattamente il 9 marzo di un anno fa, l'Italia scopriva con sgomento il significato pratico della parola lockdown. Eppure l'avevano detto in ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021)morti. Un numero difficile da immaginare quando, esattamente il 9 marzo di unfa, l'Italia scopriva con sgomento il significato pratico della parola. Eppure l'avevano detto in ...

Advertising

chedisagio : Superati I centomila morti per Covid. Con oggi, siamo a 100.103 vittime. In un anno è sparito un capoluogo di p… - myrtamerlino : Un anno fa tutto iniziava. Oggi, un anno dopo, superiamo i 100mila morti per #Covid_19. Un numero abnorme che facci… - Corriere : 'Centomila morti rappresentano un bilancio spaventoso. La conferma che purtroppo non è andato tutto bene' - andliuz : RT @RobertoRenga: Più di centomila vittime e stiamo ancora parlando di mascherine sì o no e se chiudere aiuta. Uno mi ha detto che il Covid… - Elisa53274043 : RT @alessand_mella: I #centomila morti dovuti al #Covid_19 si piangono con sobrietà e rispetto. Per loro e per le famiglie che li hanno per… -