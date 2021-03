Coronavirus, il Cts chiede una stretta: nel weekend lockdown come a Natale. Il parametro per le zone rosse (Di martedì 9 marzo 2021) La richiesta: restrizioni più rigide automatiche nei territori con 250 casi ogni 100mila abitanti. In Toscana sono 3 le province che superano questa soglia Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 9 marzo 2021) La richiesta: restrizioni più rigide automatiche nei territori con 250 casi ogni 100mila abitanti. In Toscana sono 3 le province che superano questa soglia

