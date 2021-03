Come funziona la legge 104 se assisti un invalido e sei un lavoratore? (Di martedì 9 marzo 2021) Assistere un familiare o un congiunto malato o con particolari esigenze, è un compito molto importante. Lo Stato, per assistere gli individui con tali necessità, offre supporto di vario genere, in particolare attraverso la legge 104/92. Ma Come funziona esattamente se chi bada al malato è anche un lavoratore? Ecco qualche linea guida su Come approcciarsi a questo segmento della legge. La legge 104: ecco i diritti del lavoratore che assiste l’invalido Il lavoratore che assiste in via esclusiva un congiunto con il riconoscimento con la 104/92, ha diritto a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro più vicina alla propria residenza. L’art. 33 della legge 104 del 5 febbraio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Assistere un familiare o un congiunto malato o con particolari esigenze, è un compito molto importante. Lo Stato, per assistere gli individui con tali necessità, offre supporto di vario genere, in particolare attraverso la104/92. Maesattamente se chi bada al malato è anche un? Ecco qualche linea guida suapprocciarsi a questo segmento della. La104: ecco i diritti delche assiste l’Ilche assiste in via esclusiva un congiunto con il riconoscimento con la 104/92, ha diritto a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro più vicina alla propria residenza. L’art. 33 della104 del 5 febbraio ...

