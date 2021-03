Avatar, il film di James Cameron esce di nuovo in sala in Cina: supererà Avengers: Endgame al botteghino? (Di martedì 9 marzo 2021) Nuova uscita nelle sale cinesi per Avatar, il kolossal di James Cameron ch con questa mossa potrebbe tornare al primo posto tra i successi di botteghino, superando Avengers: Endgame. Qui in Italia dovremo aspettare ancora un po' per poter tornare al cinema, ma in Cina la situazione è ben diversa, tanto che per il prossimo venerdì è stata annunciata la re-release di uno dei titoli più popolari del grande schermo: Avatar di James Cameron. La pellicola uscita nel 2009 era stata da poco detronizzata nella classifica dei più grandi successi di botteghino di sempre (con 2.790 miliardi di dollari incassati) da un altro blockbuster, Avengers: Endgame, che nel 2019 aveva ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Nuova uscita nelle sale cinesi per, il kolossal dich con questa mossa potrebbe tornare al primo posto tra i successi di, superando. Qui in Italia dovremo aspettare ancora un po' per poter tornare al cinema, ma inla situazione è ben diversa, tanto che per il prossimo venerdì è stata annunciata la re-release di uno dei titoli più popolari del grande schermo:di. La pellicola uscita nel 2009 era stata da poco detronizzata nella classifica dei più grandi successi didi sempre (con 2.790 miliardi di dollari incassati) da un altro blockbuster,, che nel 2019 aveva ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avatar, il film di James Cameron esce di nuovo in sala in Cina: supererà Avengers: Endgame al botteghino?… - 3cinematographe : #Avatar: il film inaspettatamente tornerà nelle sale cinesi - darkskywriter : @DKron_ Eppure Avatar aveva settato lo standard del 3D per tremila film successivi, non dimentichiamolo. Io spero c… - DKron_ : @darkskywriter concordo con la prima parte ma non con la seconda, al netto del stupore delle prime volte per me ava… - darkskywriter : Comunque per me - sinceramente - Titanic resta il film più monumentale della storia del cinema, la sua massima sint… -