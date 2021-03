Amici Specials, Rosa Di Grazia e Deddy faccia a faccia confessano le loro paure (Di martedì 9 marzo 2021) Da oggi è disponibile su Amazon Prime Video la seconda puntata di Amici Specials. In questo episodio, Maria De Filippi ha invitato gli allievi a confidare le loro paure in vista del Serale ed inoltre a scrivere pregi e difetti degli altri ragazzi. Un momento particolare dell’episodio ha visto come protagonisti i due fidanzati Rosa Di Grazia e Deddy. Un confronto tra i due, che inizialmente poteva essere romantico, ma che alla fine ha scatenato alcuni malumori. Le parole del cantante sono state le seguenti: Ho paura di non andare al serale perché in quel caso non avrei quella rivincita su me stesso e su tutte le paure che ho avuto fino ad ora. La convivenza è stata una cosa obbligata, non abbiamo scelto noi con chi vivere e all’inizio non è stato ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 marzo 2021) Da oggi è disponibile su Amazon Prime Video la seconda puntata di. In questo episodio, Maria De Filippi ha invitato gli allievi a confidare lein vista del Serale ed inoltre a scrivere pregi e difetti degli altri ragazzi. Un momento particolare dell’episodio ha visto come protagonisti i due fidanzatiDi. Un confronto tra i due, che inizialmente poteva essere romantico, ma che alla fine ha scatenato alcuni malumori. Le parole del cantante sono state le seguenti: Ho paura di non andare al serale perché in quel caso non avrei quella rivincita su me stesso e su tutte leche ho avuto fino ad ora. La convivenza è stata una cosa obbligata, non abbiamo scelto noi con chi vivere e all’inizio non è stato ...

