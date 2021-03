Vaccini, UE mette il turbo: da aprile 100 milioni di dosi (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – La possibilità di tornare a una pseudo normalità mettendo finalmente ko il nemico invisibile che da oltre un anno ha rivoluzionato le nostre vite passa solo ed esclusivamente attraverso il successo della campagna vaccinale. Dopo ritardi e polemiche, l’Europa prova a mettere il turbo. Il numero di dosi di vaccino disponibili nell’UE dovrebbe raggiungere i 100 milioni al mese a partire da aprile. E’ quanto ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista ai quotidiani tedeschi Stuttgarter Zeitung e Stuttgarter Nachrichten, ripresa anche da Politico.eu. “Da aprile in poi, le quantità potrebbero nuovamente raddoppiare secondo i piani dei produttori, anche perché stanno per essere approvati ulteriori Vaccini”, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – La possibilità di tornare a una pseudo normalitàndo finalmente ko il nemico invisibile che da oltre un anno ha rivoluzionato le nostre vite passa solo ed esclusivamente attraverso il successo della campagna vaccinale. Dopo ritardi e polemiche, l’Europa prova are il. Il numero didi vaccino disponibili nell’UE dovrebbe raggiungere i 100al mese a partire da. E’ quanto ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista ai quotidiani tedeschi Stuttgarter Zeitung e Stuttgarter Nachrichten, ripresa anche da Politico.eu. “Dain poi, le quantità potrebbero nuovamente raddoppiare secondo i piani dei produttori, anche perché stanno per essere approvati ulteriori”, ...

