Torna il maltempo in Campania: dalle 9 di domani allerta meteo gialla (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole dalle 9 alle 23.59 di domani, martedì 9 marzo sulle zone 1, 2, 3 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele). Si prevedono Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro meteo evidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali. Possibili fulmini e grandinate. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione.? La Protezione civile individua i principali scenari di impatto al suolo legati al rischio di dissesto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo valevole9 alle 23.59 di, martedì 9 marzo sulle zone 1, 2, 3 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele). Si prevedono Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadroevidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali. Possibili fulmini e grandinate. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione.? La Protezione civile individua i principali scenari di impatto al suolo legati al rischio di dissesto ...

