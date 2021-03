“Lockdown inutile senza i vaccini”. Salvini boccia l’ipotesi serrata generale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – “Lockdown inutile se non ci sono i vaccini“: parola di Matteo Salvini, che tuttavia apre all’ipotesi di un nuovo confinamento generale. Se facciamo un Lockdown “per una mega operazione di messa in salute e in sicurezza perché no. Ma chiudere adesso senza i vaccini temo che non serva a niente e a nessuno“. Cosi’ il leader della Lega risponde ai giornalisti al suo arrivo all’ospedale Niguarda dove ha visitato la sede di Telefono Donna. Salvini: “Ogni chiusura è una sconfitta, con Lockdown senza vaccini non andiamo da nessuna parte” “Ogni chiusura, seppure richiesta dalla comunità scientifica, è una sconfitta. Vale per le scuole, le attività commerciali, i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – “se non ci sono i“: parola di Matteo, che tuttavia apre aldi un nuovo confinamento. Se facciamo un“per una mega operazione di messa in salute e in sicurezza perché no. Ma chiudere adessotemo che non serva a niente e a nessuno“. Cosi’ il leader della Lega risponde ai giornalisti al suo arrivo all’ospedale Niguarda dove ha visitato la sede di Telefono Donna.: “Ogni chiusura è una sconfitta, connon andiamo da nessuna parte” “Ogni chiusura, seppure richiesta dalla comunità scientifica, è una sconfitta. Vale per le scuole, le attività commerciali, i ...

Advertising

borghi_claudio : @Marcell77640487 @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca MA LO VIENE A DIRE A ME CHE ANCHE I SASSI SAN… - ScarponiPietro : Coronavirus, 'Lockdown inutile, meglio fare come la Svezia'. Lo studio di Stanford che dà ragione a Vaia… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: Salvini boccia l'ipotesi di un #lockdown senza la possibilità di vaccinare a tappeto: 'Ogni chiusura è una sconfitta' http… - covrtana : un lockdown che sarà inutile quanto gli altri se non imparate a cambiare le vostre teste di cazzo - SavioFicorella : #lockdown : è dimostrato dai fatti che è inutile a meno che non sia usato, come per altro lo è, per altri fini dive… -