Liverpool, sei sconfitte di fila in casa. Carragher non ci sta: «Mentalità da nani» (Di lunedì 8 marzo 2021) Jamie Carragher ci è andato giù pensato sul Liverpool dopo la sesta sconfitta consecutiva in casa Contro il Fulham, il Liverpool ha incassato la sesta sconfitta consecutiva in casa. Una striscia incredibile che ha scatenato la furia dell’ex Reds Jamie Carragher che, ai microfoni di SkySports, è esploso. «Molto spesso nella scorsa stagione, il Liverpool riusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo alla Mentalità da mostri. Ma adesso, la loro Mentalità è da nani. Ogni volta che la squadra va in svantaggio o subisce qualche momento avverso non sa reagire. Questo accade ormai da 3-4 mesi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Jamieci è andato giù pensato suldopo la sesta sconfitta consecutiva inContro il Fulham, ilha incassato la sesta sconfitta consecutiva in. Una striscia incredibile che ha scatenato la furia dell’ex Reds Jamieche, ai microfoni di SkySports, è esploso. «Molto spesso nella scorsa stagione, ilriusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo allada mostri. Ma adesso, la loroè da. Ogni volta che la squadra va in svantaggio o subisce qualche momento avverso non sa reagire. Questo accade ormai da 3-4 mesi». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : Liverpool shock ad Anfield: il Lipsia spera, ma c’è un mito da sfatare: Liverpool shock ad Anfield: il Lipsia spera… - sportli26181512 : Liverpool shock ad Anfield: il Lipsia spera, ma c’è un mito da sfatare: Liverpool shock ad Anfield: il Lipsia spera… - Francescovic17 : RT @EpyAle: Il Liverpool perde la sesta consecutiva in casa. Sei. ?? - PremierShowIT : Il Liverpool sprofonda: ad Anfield il Fulham si prende altri tre punti pesantissimi e allunga a sei la striscia sen… - MimmoAdinolfi : Il Liverpool ha perso sei partite di fila in casa non le succedeva da quando Churchill non teneva i peli sul pesce,… -